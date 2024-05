Non, tout n'était pas à jeter au RWDM : voici les joueurs que les clubs de Pro League seraient bien inspirés de récupérer

Ce weekend, le RWDM a officiellement été relégué en D1B. Le noyau risque de beaucoup bouger cet été, avec quelques bonnes affaires à saisir.

Le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres. Chaque saison, les clubs relégués sont ainsi scrutés à la loupe par les autres équipes, désireuses d'y récupérer les quelques éléments qui surnagaient. Après nous être prêtés à l'exercice pour les joueurs d'Eupen qui pourraient retrouver une place en D1A, voici les profils du RWDM qui pourraient eux aussi s'en sortir à bon compte.

Des joueurs à revoir

Nous ne retiendrons évidemment pas les joueurs prêtés tels Mamadou Sarr, Carlos Alberto ou Matias Segovia, qui ont montré de bonnes choses mais ne sont que prêtés et retourneront dans la galaxie de John Textor.

Seule la situation de Pierre Dwomoh pourrait inciter certains clubs à sortir du bois. Complètement ressuscité au milieu de terrain, le joueur de 19 ans a fait oublier ces deux dernières saisons compliquées et s'apprête à retourner à l'Antwerp où il est attendu qu'il prolonge pour une année supplémentaire. Restera-t-il cette fois au Bosuil ? Son profil pourrait en tout cas faire merveille dans notre championnat.

© photonews

En ce qui concerne les joueurs sous contrat au RWDM, Ilay Camara risque de faire partie des plus convoités du noyau molenbeekois. Pour sa première saison en D1A, le latéral droit arrivé des RSCA Futures l'été dernier a immédiatement prouvé que sa place était parmi l'élite. Son activité sur le flanc n'est pas passée inaperçue et lui permet de terminer la saison avec un total de 3 buts et 7 assists.

Comme Camara, Shuto Abe est lié au Stade Machtens jusqu'en 2026. Lui aussi risque d'être convoité cet été. Titulaire sous les ordres de tous les entraîneurs passés au RWDM cette saison, le milieu de terrain japonais est l'un des rares à avoir évolué à un niveau relativement constant. Comme quoi, les bonnes pioches ne viennent pas uniquement des clubs partenaires.

Gueye - Biron, duo à nouveau séparé ?

En attaque, le duo d'attaque Makhtar Gueye - Mickaël Biron. Débarqués d'Ostende à un an d'intervalle, les deux hommes pourraient rendre de fiers services à bon nombre de clubs de division un. Blessé au ménisque pendant trois mois, Biron facture tout de même 7 buts sur la saison. Cité à La Gantoise cet hiver, il pourrait bien quitter Molenbeek à un an de la fin de son contrat.

© photonews

Même topo pour son compère d'attaque, dont la situation semble toutefois plus délicate : après avoir payé trois millions l'été dernier, le RWDM ne voudra certainement pas brader son joueur, auteur de 11 buts et encore sous contrat pendant deux ans.

Puis, il reste les joueurs en fin de contrat. A 34 ans, Xavier Mercier a encore étalé sa qualité de passe dans le dernier tiers du terrain mais semblait parfois plus à la peine physiquement. Il y a aussi le cas de Jeff Reine-Adélaïde, qui n'accompagnera pas l'équipe en D1B mais pourrait profiter de sa bonne saison pour se relancer ailleurs qu'en Belgique.

Autant de joueurs qui pourraient quitter le club et forcer la direction à se renforcer pour la saison prochaine. Car les exemples ne manquent pas : rebondir en D1B après une relégation est rarement une partie de plaisir.