Le grand talent du football belge Jorthy Mokio pourrait snober le Barça pour un club d'Eredivisie

Le nom de Jorthy Mokio était encore complètement inconnu il y a quelques mois. Mais depuis, le défenseur de La Gantoise a attiré pas mal de regards.

L'international belge U17 a même franchi les paliers avec l'équipe A lors de ces Europe Play-offs. Dans le cadre de la première journée des Europe Play-offs, le jeune défenseur central était monté au jeu face au Standard. Ensuite, face à STVV, il a été propulsé titulaire.

Si La Gantoise l'a fait jouer avec ses A aussi tôt, c'est également parce que Mokio est cité dans les plus grands clubs européens. L'équipe gantoise veut à tout prix le prolonger, mais son entourage n'est pas vraiment d'accord.

En effet, Mokio et son entourage auraient demandé à l'Union belge de le désaffilier afin qu'il puisse signer plus facilement dans un grand club - le FC Barcelone.

Outre le Barça, Mokio est cité du côté de l'Ajax Amsterdam, réputé pour sa formation des jeunes pépites. Comme l'explique le journaliste Sacha Tavolieri, l'enrourage de Mokio s'est rendu le week-end dernier au club amstellodamois.

🇧🇪 Jorthy Mokio’s entourage went to Ajax Amsterdam game this week-end so his future at #KAAGent remains unclear even if talks are still ongoing for a renewal... #JPL #mercato https://t.co/SdV1nfWWG6 pic.twitter.com/ljl9HePhSt