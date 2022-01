Un supporter de Brentford arrêté pour racisme et homophobie

Brentford a déjà suspendu le supporter en attendant la fin de l'enquête. "Brentford coopère pleinement avec la police et a réitéré sa détermination à agir fermement si un quelconque comportement discriminatoire est constaté", peut-on lire dans le communiqué des Bees.

Une décision ferme qui vient confirmer la volonté de fermeté de la Ligue outre-Manche de sanctionner les discriminations hors et dans les stades de Premier League. Ces mesures viennent également renforcer la lutte contre le racisme subie par des internationaux anglais (Rashford, Saka, Sancho) après la finale de l'Euro 2020 perdue à Wembley face à l'Italie.

Brentford FC have announced that an individual was arrested during the recent match against Manchester City for allegedly making a racist and homophobic comment during the game#BrentfordFC https://t.co/XBx2y6vmWp