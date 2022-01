Christian Eriksen prêt pour un nouveau défi: "Il sait qu'il est en bonne santé"

Le Danois s'entraîne depuis peu avec le club de troisième division suisse du FC Chiasso.

Depuis son accident survenu au championnat d'Europe, Christian Eriksen se sent beaucoup mieux. Le Danois a reçu un défibrilateur permanent, a recommencé à s'entrainer avec le FC Chiasso, club suisse de troisième division, et se sent prêt pour un nouveau challenge.

L'agent d'Eriksen, Martin Schoots, a informé De Telegraaf que le joueur de 29 ans est en excellent état: "Il est ambitieux. Il sait qu'il est en bonne santé. La motivation et la faim sont très élevées. Je pense qu'il devrait être le premier à parler de ses ambitions et il le fera bientôt."