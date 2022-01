Leonardo a pensé à un ancien de la maison pour ce mercato hivernal

Le PSG cherche encore des pistes pour l'attaque, partant du principe qu'Icardi va quitter le club. Mais le règlement est implacable.

Face à l'incapacité de la Juventus à recruter définitivement Mauro Icardi cet hiver, Leonardo a eu une idée. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain a, selon le quotidien régional Le Parisien, pensé à proposer aux Bianconeri un "échange" (comprenez deux transferts distincts aux montants similaires, ndlr) entre l'Argentin et Moise Kean (21 ans, 13 apparitions et 3 buts en Serie A avec la Juventus cette saison), qui a laissé de bons souvenirs dans la capitale lors de son prêt en 2020-2021.

Mais il a rapidement renoncé au projet. Et pour cause : Kean est à nouveau prêté par Everton à la Vieille Dame, pour deux ans et avec une option d'achat obligatoire de 17 M€. Une situation compliquée qui impliquerait de devoir négocier avec la Juve, mais également avec les Toffees… Sans oublier le fait que l'international italien a déjà porté les deux maillots cette saison, et que les règlements de la FIFA lui interdisent d'en enfiler un troisième lors du même exercice.