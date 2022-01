Troyes voudrait faire revenir un champion du Monde formé au club

Malgré un obstacle financier considérable, Troyes voudrait faire revenir son enfant prodige à la maison.

Agé de 34 ans, Blaise Matuidi évolue depuis un an et demi en MLS, à l'Inter Miami. Le champion du Monde 2018 a de l'intérêt en France et à Troyes, qui souhaiterait faire revenir son enfant prodige au bercail.

Même si l'obstacle financier semble très important (le salaire de Blaise Matuidi est estimé à 1.25M€ par an, soit moins que quand il évoluait à la Juventus, au PSG et même à Saint-Etienne) une source proche du joueur a confirmé à l'Est Eclair qu'il s'agissait d'une piste plausible.

Il s'agirait là d'une belle fin de carrière pour celui qui a évolué pour la première fois en professionnel à l'ESTAC, lors de la saison 2005-2006 où il avait disputé 31 rencontres de championnat à l'âge de 18 ans.