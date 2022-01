Newcastle revient à la charge pour un coéquipier d'Onana

Le montant inscrit sur le chèque devient de plus en plus gros.

Newcastle veut vraiment Sven Botman (21 ans, 17 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) ! Recalé par Lille après une offre d'environ 35 millions d'euros, le club anglais est revenu à la charge avec une proposition supérieure, dont le montant n'a pas encore filtré, selon les informations de The Athletic.

Cette nouvelle offre peut-elle faire craquer le LOSC ? Le départ du Néerlandais serait une nouvelle perte importante sur le plan sportif pour les Dogues, qui ont déjà cédé l'attaquant Jonathan Ikoné à la Fiorentina cet hiver.