Philippe Clément avait un invité très spécial à l'entraînement avant son premier match

Philippe Clément a commencé son nouveau défi par un match nul à Nantes. À la veille de la rencontre, il a reçu la visite d'un invité princier !

Ce samedi, il y avait du monde à l'entraînement de l'AS Monaco, à la veille du premier match de Philippe Clément à la tête du club principautaire. Et pour l'occasion, le Prince lui-même était présent : Son Altesse le Prince Albert de Monaco s'est entretenue avec le Belge, en présence du directeur sportif Paul Mitchell et du vice-président Oleg Petrov. Il a ainsi "présenté ses vœux aux joueurs monégasques et a délivré un message de soutien et d’encouragement", lit-on sur le site officiel de l'ASM.