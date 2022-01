Courtois et Hazard auraient convaincu un joueur de Chelsea de signer au Real Madrid

Le Real Madrid va-t-il pouvoir compter sur un renfort de poids grâce à l'entremise d'Eden Hazard et Thibaut Courtois ?

À en croire The Telegraph, ce serait en tout cas suite à une discussion avec ses deux anciens équipiers de Chelsea qu'Antonio Rüdiger aurait décidé de privilégier la piste menant au Real Madrid. Alors que le Paris Saint-Germain suivrait son cas avec attention et serait prêt à lui offrir un énorme salaire, le défenseur allemand, en fin de contrat en juin prochain, pourrait donc rejoindre Hazard et Courtois.

Rüdiger est actuellement autorisé à discuter avec les clubs étrangers, mais les clubs anglais doivent attendre l'été prochain et l'expiration effective de son contrat pour prendre contact avec lui. Le joueur de 28 ans pourrait également toujours prolonger chez les Blues ...