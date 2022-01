Monaco perd dans les arrêts de jeu face à Montpellier, première défaite pour Clément

Les Monégasques, entraînés par le coach belge Philippe Clément, se sont inclinés de manière cruelle.

Alors que les Héraultais avaient marqué à deux reprises (via Wahi et Mavididi, 13e et 32e), l'ASM revenait dans le match grâce à leur capitaine Wissam Ben Yedder (34e). Alors que les Monégasques pensaient pouvoir repartir du Stade de la Mosson avec le point du nul grâce à leur nouvelle recrue Vanderson (82e), c'est à nouveau Stephy Mavididi qui allait s'illustrer et donner la victoire au MHSC en toute fin de match (90+1e). Après une très bonne percée, Cozza servait l'Anglais qui frappait lourdement sous la barre et trompait Nubel. Titulaire dans les rangs monégasques, le Belge Eliot Matazo est sorti à la 67e. Monaco concède sa première défaite de l'ère Clément et manque l'occasion de dépasser son adversaire du jour au classement.