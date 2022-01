"Si Mertens veut rester, ce sera selon les conditions du club"

Une nouvelle fois buteur avec son club ce week-end, Dries Mertens est en opération séduction. Le Belge, en empilant les buts, aimerait prolonger avec son club du Napoli.

Après la prestation de ses hommes et de son joueur Dries Mertens contre Salernitana ce week-end, le coach du Napoli Luciano Spalletti avait un message à adresser au Belge. Mertens veut que le Napoli active la clause de prolongation d'un an incluse dans son contrat, et cela devra être fait dans le respect des conditions imposées par le club napolitain, selon Spalletti.

"Nous avons un président attentif, qui veut toujours construire une équipe solide. Il est préoccupé par les contrats. Si un joueur veut rester au club, cela sera selon les conditions imposées par le club", a-t-il déclaré en conférence de presse, dans des propos relayés par Sporza.

Le but de Mertens ce week-end