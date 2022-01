Officiel : Bruno Guimarães vers la Premier League

Newcastle fait sauter la banque pour Bruno Guimarães

Bruno Guimarães est Magpie. Le Brésilien quitte l'Olympique Lyonnais et s'est engagé à Newcastle deux ans après son arrivée à l'OL.

Le milieu de 24 ans part pour près de 42 millions d'euros, plus 8 M€ de bonus et 20% du montant total du transfert sera reversé à son ancien club, l’Athletico Paranaense, a expliqué l'OL dans un communiqué.

🇧🇷 𝗕𝗥𝗨𝗡𝗢 🇧🇷



Newcastle United are thrilled to announce the signing of Bruno Guimarães from Olympique Lyonnais on a four-and-a-half year deal.



Bem vindo, @brunoog97!