Officiel: Luis Diaz est un joueur de Liverpool

Alors que le mercato hivernal se termine dans quelques heures, Liverpool vient d'enregistrer sa première, et probablement seule arrivée. Il s'agit de Luis Diaz, international colombien de 25 ans qui évolue au FC Porto. L'ailier gauche a disputé 18 rencontres de championnat cette saison, et a trouvé le chemin des filets à 14 reprises. Il a également disputé l'intégralité de la phase de poule de Ligue des Champions, lors de laquelle il a inscrit deux buts.

Luis Diaz a complété la première partie de ses documents médicaux ce matin en Argentine, où il se trouve avec la sélection colombienne pour disputer la 16e journée sud-américaine de qualifications pour la prochaine Coupe du Monde. Liverpool débourse 40M€ pour la venue de l'international colombien, auxquels il faudra ajouter 20M€ de bonus. Luis Diaz s'apprête à parapher un contrat courant jusqu'en juin 2027.

Here’s new Liverpool signing Luís Diaz after completing first part of medical in Argentina, ready to pen his contract until June 2027. 🔴🇨🇴 #LFC



Agreement reached between clubs for €40m guaranteed fee upfront plus €20m add ons. Paperworks to be completed soon.



Here-we-go 🤝 pic.twitter.com/kzMnvhUmdi