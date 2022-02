Officiel: Hilton sort de sa retraite !

Il était devenu consultant sur la chaine Prime.

Sète réussit un joli coup ! Comme pressenti, le 12e de National 1 a officialisé ce mardi la signature du défenseur central Vitorino Hilton (44 ans). Libre depuis la fin de son contrat avec Montpellier l’été dernier, le Brésilien officiait comme consultant pour Prime Video mais n’avait jamais caché son envie de retrouver les terrains.

Ce sera finalement en 3e division et avec un contrat jusqu’en fin de saison à la clé d’après RMC Sport. Après Bastia, Lens, l’OM et le MHSC, Sète sera le 5e club français du vétéran, et le plus improbable !