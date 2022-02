Un indésirable de Genk déjà décisif avec son club

Carel Eiting (23 ans) a été libéré de son contrat qui le liait au KRC Genk lors de ce mercato hivernal. Après seulement 6 mois passés au Limbourg, il s'est engagé gratuitement à Huddersfield, où il avait précédemment évolué sous la forme d'un prêt lorsqu'il appartenait encore à l'Ajax.

Pour son premier match avec son nouvelle équipe, en Championship (D2 anglaise) il est monté à la mi-temps et a délivré une passe décisive, lançant la victoire des siens sur le Derby County de Wayne Rooney (2-0).

Il égale ainsi son total réalisé avec Genk, puisqu'il n'avait délivré qu'un seul assist en 19 matchs disputés sous la vareuse de l'actuel 10e de notre championnat...

