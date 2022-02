Jordan Lukaku, la traversée du désert...avant de rebondir ?

Après des débuts plus que prometteurs à un très jeune âge, l'ancien latéral d'Anderlecht connaît beaucoup d'obstacles dans sa carrière, jonchée de blessures. Pas conservé par l'Antwerp, il s'est récemment engagé avec Vincenza...avant-dernier de Série B.

21 mars 2012. Anderlecht rencontre Zulte-Waregem. Suite à la blessure de Berhang Safari, Ariel Jacobs décide de faire monter un jeune de 17 ans au nom de famille déjà bien connu au Parc Astrid : Jordan Lukaku. Le jeune latéral va alors surprendre tout le monde et disputer les play-off 1 cette année-là. Il impressionne tant par sa vitesse que par sa force physique. Des débuts prometteurs pour un joueur précoce.

Malheureusement, la saison suivante, alors qu'Anderlecht joue la Ligue des Champions, il ne dispute aucun match professionnel avec les Mauves. Qu'à cela ne tienne, le joueur est terriblement jeune, et cela n'est pas donné à tout le monde de directement s'imposer au haut niveau dès ses premiers pas dans le monde professionnel. L'éclosion exceptionnelle et surtout extrêmement rare de son grand frère ne peut en réalité que le confirmer.

Ostende, la progression

Il est alors transféré à Ostende, qui vient alors d'être racheté par Marc Coucke. Lukaku y joue un total plutôt encourageant de 19 matchs pour 1526 minutes.

La saison suivante, il s'impose comme titulaire, avant de marquer 3 buts et de distribuer 7 passes décisives en 2015-2016 et de disputer, à nouveau les play-off 1. De belles stats, qui lui permettent d'attirer le regard de la Lazio de Rome, qui le recrute pour 4 millions d'euros.

Les Diables Rouges : une triste nuit du 1er juillet

Marc Wilmots est convaincu par les prestations de Jordan chez les Côtiers et décide le reprendre avec les Diables. Ses premiers pas sous la vareuse de l'équipe nationale a tout d'une belle histoire. Il délivre un assist pour sa première cap, contre Andorre. Puis, lors d'un match amical de mars 2016, il récidive et offre une passe décisive à Romelu. Il va connaître sa première grande compétition quelques mois plus tard, étant appelé pour l'Euro 2016. Malheureusement, cette belle aventure est sur le point de connaître un cruel coup d'arrêt...

Alors que les Diables, forts d'une victoire 4-0 sur la Hongrie, se préparent à affronter le Pays de Galles en quarts, la nouvelle tombe : Jan Vertonghen s'est blessé et ratera la suite du tournoi. Déjà confronté à l'absence de Thomas Vermaelen, Marc Wilmots n'a pas d'autre choix que de titulariser Jordan Lukaku et Jason Denayer en défense. La suite, on la connait tous : Lukaku - tout comme Denayer - réalise un match catastophique, et la Belgique est éliminée - beaucoup trop tôt - de l'Euro français. C'était aussi trop tôt pour le jeune latéral, qui ne sera plus jamais réellement impliqué au sein de l'équipe nationale, devant faire face à plusieurs blessures, le menant vers un déclin qui semblerait presque inexorable...

La Lazio : l'apprentissage réussi du haut niveau...puis les blessures

Bien que l'on puisse parler d'un déclin dans le chef de Lukaku, ses premières saisons avec la Lazio étaient plutôt, voire tout à fait réussies. En effet, malgré plusieurs problèmes physiques - qui le privent d'ailleurs d'une finale de Coupe d'Italie - il réussit une vingtaine d'apparitions lors de sa première saison avant de devenir un titulaire en puissance et de comptabiliser 44 apparitions et de jouer l'Europa League.

Malheureusement - et on a peut-être trop tendance à l'oublier - Lukaku va connaître de nouveaux problèmes physiques qui vont l'éloigner des terrains durant presque toute la saison 2018-2019. Des complications récurrentes au genou réapparaîtront la saison suivante.

L'Antwerp ne le prolonge pas, la Lazio le prête en Série B

L'an dernier, il joue 29 matchs à l'Antwerp. Reprenant progressivement du rythme, il est titularisé pour la plupart des matchs de la seconde partie de saison et dispute les play-off 1. Malgré tout, le Great Old n'a pas décidé de lever l'option d'achat et l'a renvoyé en Italie.

Après plusieurs mois de galère avec l'équipe B de la Lazio, il a donc décidé de retrouver du temps de jeu à Vincenza, avant-dernier de Serie B. Malheureusement, il est à nouveau blessé.

Espérons que Lukaku voie bientôt la fin de cette période difficile, et qu'il pourra enfin se relancer et prendre sa revanche. Après tout, il n'a que 27 ans...