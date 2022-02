Priske après la victoire contre Courtrai :"Tout le monde nous déteste"

L'Antwerp a partagé une vidéo montrant le discours tenu par Brian Priske dans le vestiaire, après la victoire de ses hommes sur Courtrai ce mardi (0-2). Une victoire qui permet au Great Old de prendre la seconde place du classement devant Bruges.

A propos du carton rouge brandi à l'encontre de Birger Verstraete, le Danois s'est exclamé : "Birger nous a rendu la tâche difficile aujourd'hui, mais j'aime ça. Vous allez me traiter de fou, mais il nous a permis de gagner. Ce carton rouge était ce dont nous avions besoin."

Même si le jeu proposé par l'Antwerp n'a pas toujours été beau, Priske s'en est servi pour motiver ses troupes. "Tout le monde nous déteste (...). Nous jouerons un beau football lorsque le soleil brillera. Nous divertirons quand nous devrons le faire. Mais maintenant, tout ce qui compte, ce sont les 3 points et ils ne nous les prendront pas."

« When we have to entertain, we will entertain... But now it's all about the 3 points! » 🗣️😄