Volte-face pour Ousmane Dembélé?

Le joueur avait été banni... mais cela pourrait être déjà terminé.

Face à la demande de son entraîneur Xavi Hernandez, qui a pointé les méfaits d’une mise au ban de son ailier jusqu’en fin de saison en avançant des raisons sportives et morales jeudi à l'occasion d'une réunion, la direction du FC Barcelone a accepté la réintégration de l'ailier Ousmane Dembélé (24 ans, 6 matchs en Liga cette saison) dans le groupe pour la seconde moitié de saison, selon le journal espagnol AS. Et ce dès ce dimanche (16h15) pour le choc en Liga contre l’Atletico Madrid.

Si l'information se confirme, il s'agit d'une excellente nouvelle pour le coach blaugrana qui, loin des discussions pour la prolongation de contrat du Français au-delà du mois de juin, a su trouver les bons mots pour convaincre son président Joan Laporta de sortir "Dembouz" des tribunes et compte tout particulièrement sur l’apport sportif de l’ancien Rennais pour continuer de redresser son équipe, 5e au classement, dans les semaines à venir. Cela confirme aussi que Xavi a bel et bien du pouvoir en Catalogne.