Reims perd Thomas Foket pour un mois minimum

Mauvaise nouvelle pour le Stade de Reims, qui après sa belle victoire ce week-end, perd trois joueurs dont le latéral belge.

Selon les informations de L'Union, le Stade de Reims devra se passer des services de 3 de leurs joueurs : Moreto Cassama (entorse du genou droit), El-Bilal Touré (ischios) et Thomas Foket (ischios).

Ces blessures interviennent suite à la belle victoire de ce week-end face au Girondins de Bordeaux (5-0).

L'indisponibilité du latéral belge de 27 ans (18 matchs, 1 but et 1 assist cette saison) est estimée à 5 semaines. Il devrait donc rater des matchs importants tels que les déplacements à Nantes et à Louis II face au Monaco de Philippe Clément, tandis que l'on espère côté Reimois qu'il sera rétabli pour affronter l'Olympique Lyonnais.

Inquiétude aussi pour les Diables Rouges, qui devront peut-être jouer leur match amical à la fin mars - contre l'Irlande - sans le latéral...