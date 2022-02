Gareth Bale, prêt pour un troisième épisode à Tottenham?

Le Gallois passe énormément de temps sur le banc de touche au Real Madrid.

En fin de contrat en juin, Gareth Bale (32 ans, 3 matchs et 1 but en Liga cette saison) quittera le Real Madrid à l'issue de la saison. S'il a été question d'une possible retraite pour l'international gallois, El Nacional croit savoir qu'il rejoindra finalement à Tottenham. Les deux parties auraient déjà signé un pré-contrat.

Si l'information se confirme, il s'agira du troisième passage de Bale chez les Spurs. Il s'y était révélé entre 2007 et 2013, avant d'y revenir la saison dernière dans le cadre d'un prêt.