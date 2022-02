Le frère de Kurt Zouma, qui a filmé la scène, a été suspendu par son club

Si Kurt Zouma a été sanctionné financièrement par West Ham après qu'ait circulé une vidéo où il frappe son chat, le frère du joueur, Yoan, a été suspendu par son club du Dagenham and Redbridge FC, qui évolue en 5e division anglaise.

"Le club a décidé que, tant que la RSCPA (la SPA anglaise, ndlr) n'a pas clos son enquête, Yoan ne jouera aucun match officiel pour Dagenham and Redbridge", a annoncé le club, qui a ajouté qu'il se réserve le droit de prendre "toute autre action jugée nécessaire (...) à la conclusion de l'enquête". Le club a également annoncé que Yoan, qui a avoué avoir filmé la scène, coopére à l'enquête en cours.

Dagenham & Redbridge has suspended Yoan Zouma until the conclusion of an RSCPA investigation.



The Daggers centre back has been contacted by the RSPCA this week after filming his brother, Kurt Zouma, hitting and kicking one of his pet cats.https://t.co/R7AtbbVDiQ