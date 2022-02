Nasser Al-Khelaïfi et l'association des clubs européens proches d'un énorme accord financier pour la Ligue des Champions

Un contrat énorme pour les futurs revenus des clubs participants à la Ligue des Champions.

Le coup fatal pour la Super League européenne ? Selon les informations du Times et de RMC, qui ont pu se procurer un courrier rédigé par Nasser Al-Khelaïfi, le président du Paris Saint-Germain et de l’association des clubs européens (ECA) confie être proche de boucler un contrat de droits TV et de marketing à 15 milliards d’euros sur trois saisons pour la Ligue des Champions. Dans cette lettre, le dirigeant qatarien parle d’un "changement tectonique" dans le rôle que joueront les clubs dans les décisions "qui façonnent le football européen".

Pour l’ECA et l’UEFA, la signature d’un tel contrat permettrait surtout de porter le dernier coup fatal aux clubs encore désireux de relancer le projet de la Super League européenne, à savoir le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin. En effet, cet accord à 5 milliards d’euros par saison engendrera une forte augmentation des sommes versées chaque année aux clubs engagés dans la nouvelle formule de la C1, qui doit entrer en vigueur à partir de la saison 2024-2025. De quoi faire tomber à l’eau l’argument financier avancé pour créer la Super League européenne.