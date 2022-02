Critiqué, Pochettino répond: "On travaille comme si on allait rester ici 10 ans"

L'entraîneur du PSG est sous pression et il entend toujours parler d'une possible arrivée de Zinedine Zidane.

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain en janvier 2021, l'entraîneur du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino n'échappe pas aux critiques en raison du style de jeu de son équipe. Mais de son côté, le technicien argentin a relativisé cette situation par rapport aux expériences connues par ses prédécesseurs.

"L'entraîneur du PSG est toujours une cible parfaite pour tout le monde. Quand je regarde : Tuchel, Emery, Ancelotti... les entraîneurs sont toujours les plus faciles à critiquer ou à accuser, non ? Lorsqu'il y a de la frustration avec les résultats, l'entraîneur est toujours ciblé. Quand tu es coach, si tu ne gagnes pas, il n'y a pas le temps sauf dans certains clubs, où ils te donnent les outils et les gens pour créer une belle structure, un projet, comme c'est le cas à City avec Guardiola ou Liverpool avec Klopp. Le reste d'entre nous, nous pensons plus au jour le jour. Nous travaillons avec l'idée que nous allons être là pendant 10 ans, mais en étant conscient des règles du jeu. Si vous ne gagnez pas, vous ne pourrez pas durer dans le temps. Rien ne change pour moi, le travail est le même, ce qui change c'est l'exposition médiatique", a souligné le coach du PSG pour la Cadena SER.