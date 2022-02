Avec Witsel mais sans Hazard et Meunier, Dortmund écrase l'Union Berlin et revient à six longueurs du Bayern

Thorgan Hazard, qui ne semble pas blessé, n'était pas dans le groupe de Dortmund. Grâce à ce succès, le Borussia revient à six longueurs du Bayern.

Le Borussia Dortmund devait obligatoirement s'imposer à l'Union Berlin pour profiter de la défaite surprise du Bayern Munich hier à Bochum, et c'est chose faite. Les hommes de Marco Rose se sont brillamment imposés 0-3, grâce à un doublé de Marco Reus et un troisième but de Raphael Guerreiro. Grâce à ce succès, Dortmund revient donc à six longueurs du Bayern avant la réception des Rangers jeudi en Europa League, puis celle de Gladbach dimanche.

Côté Diables, Thomas Meunier était absent, légèrement blessé, tout comme Thorgan Hazard, qui ne semblait pourtant pas avoir de pépin physique. Axel Witsel a disputé l'intégralité de la rencontre.

Le BVB vient-il de relancer la Bundesliga? Réponse dans les prochaines semaines.