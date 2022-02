🎥 LaLiga : le Real Madrid consolide sa place de leader

AprÚs sa défaite contre le PSG, le Real Madrid retrouvait le chemin de LaLiga à l'occasion de la 25e journée.

Le Real Madrid recevait Alaves. Les Merengue emmenés par Thibaut Courtois (titulaire) n'ont fait qu'une bouchée de l'avant-dernier de LaLiga.

Il fallait pourtant attendre l'heure de jeu pour voir le premier but de la partie. Asensio (63e), bien servi par Benzema ouvrait le score en faveur du Real.

Vinícius Júnior (80e) doublait la mise en fin de partie, avant de céder sa place à Eden Hazard cinq minutes plus tard.

Karim Benzema triplait enfin la marque sur penalty dans les arrêts de jeu pour fixer le score final et permettre au Real de prendre provisoirement sept longueurs d'avance sur Séville.

Un peu plus tôt, Cadiz et Getafe partageaient l'enjeu (1-1). Borja Mayoral sur penalty (6e) ouvrait le score pour les visiteurs et Álvaro Negredo égalisait pour Cadiz juste avant le repos.