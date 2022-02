Bundesliga : Wolfsbourg et ses Belges battus, pas de temps de jeu pour Hugo Siquet

Wolfsbourg a connu un coup d'arrêt à domicile après une période de mieux. Hugo Siquet est resté sur le banc avec Fribourg tandis qu'Orel Mangala était titulaire pour le Vfb Stuttgart.

Wolfsbourg restait sur deux victoires consécutives au moment de recevoir Hoffenheim, mais a cette fois trébuché : avec Casteels, Vranckx et Bornauw dans le onze de base, les Loups, qui avaient pourtant pris l'avantage à la 36e via Wind, ont craqué en seconde période, en quelques minutes. Larsen égalise pour Hoffenheim à la 73e avant que Kramaric fasse 1-2 à la 78e minute. L'entrée au jeu de Dodi Lukebakio à la 65e n'aura pas permis à Wolfsbourg de revenir dans la rencontre.

Avec cette victoire, Hoffenheim reste à la 4e place de Bundesliga, et ce malgré la victoire de Fribourg (5e) à Augsbourg : sans Hugo Siquet, resté sur le banc, les Breisgau-Brasilianer avaient fait la différence en première période via Nils Petersen et Nico Schlotterbeck, celui-ci ayant répondu à l'égalisation signée Gregoritsch.

Côté Belges, Orel Mangala était titulaire pour le Vfb Stuttgart, qui a partagé l'enjeu face à Bochum (1-1) et fait du surplace à l'avant-dernière place de Bundesliga, 3 points derrière Augsbourg. Une opportunité manquée pour le Vfb. L'Arminia Bielefeld, de son côté, s'est donné de l'air en l'emportant (1-0) contre l'Union Berlin qui fait la mauvaise opération en laissant le top 4 à 3 points. Notons que le Belge Nathan De Medina est monté au jeu pour l'Arminia à la 63e.