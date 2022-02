Yacine Brahimi vers un retour en Europe ?

Les propositions ne manqueraient pas pour l'international algérien, en fin de contrat dès cet été.

Actuellement joueur d'Al Rayyan au Qatar, Yacine Brahimi (32 ans) a son contrat qui expire cet été. Et l'ancien joueur de Porto et de Rennes a le choix, entre tenter un retour en Europe ou poursuivre sa carrière au Moyen Orient.

En effet, selon Foot Mercato, l'international algérien (66 sélections, 14 buts) pourrait compter sur l'intêret de clubs où il a déjà évolué, à savoir Rennes, Clermont et Grenade. Un peu plus surprenant : des clubs de Premier League seraient également sur le coup et voudraient profiter de son statut de joueur libre.

Des clubs du Moyen-Orient voudraient également le signer. A moins qu'il ne prolonge tout simplement son bail à Al Rayyan, ce que ni lui ni son club ne verraient d'un mauvais oeil.