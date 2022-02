Mikel Arteta : "L'un des moments les plus effrayants de ma carrière"

Le coach des Gunners est revenu sur un épisode qui l'a particulièrement marqué.

Arsenal reçoit Wolverhampton ce jeudi (20h45). Pour le Mexicain Raul Jimenez (30 ans, 24 matchs, 5 buts et 4 assists cette saison), ce sera le premier match à l'Emirates depuis le 29 novembre 2020, date où il s'occasionnait une fracture du crâne et restait au sol, inconscient, après un contact aérien avec David Luiz. Il quittait le terrain sur une civière et avec un masque à oxygène, et était opéré en urgence. Il restait huit mois sur la touche.

Dans l'optique de cette rencontre, le coach des Gunners Mikel Arteta (39 ans) est revenu sur cet épisode auquel il a assisté depuis le bord du terrain et qu'il décrit comme l'un des moments les plus effrayants de sa carrière. "J'en ai eu d'autres mais c'était l'un d'entre eux. "Tout de suite, vous voyez la réaction, l'anxiété qui se manifeste soudainement chez les médecins de l'équipe et toutes les personnes impliquées qui essaient d'évaluer ce qui se passe, c'était effrayant. Dieu merci, ça s'est bien terminé, mais ça avait l'air vraiment, vraiment grave", a-t-il déclaré selon des propos repris par l'Evening Standard.

Il a également confié que lui et son défenseur brésilien étaient restés en contact avec l'attaquant des Wolves, afin de prendre des nouvelles quant à sa réeducation.

"Oui, bien sûr, nous étions (en contact avec Jimenez) et David l'était aussi parce qu'il était directement impliqué et qu'il était vraiment affecté par cela. Nous sommes des collègues au bout du compte. Nous partageons la même profession et la même industrie. Quand quelque chose comme ça arrive, vous êtes émotionnellement impliqués", déclare-t-il, avant de saluer le travail des soignants. "Dans le cas de Raul, c'était un moment vraiment effrayant. Grâce à l'équipe médicale, ils ont probablement sauvé à ce moment-là quelque chose qui aurait pu être bien pire."