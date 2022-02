Découvrez les entraîneurs les mieux payés en Premier League

On notera quelques surprises !

La question des sommes gagnées par les joueurs de football posent beaucoup question chez les observateurs et le supporters. Les interrogations se posent moins autour des salaires dont disposent les entraîneurs. Pourtant, certains gagnent beaucoup plus que de nombreux joueurs.

Récemment, The Sun a dévoilé le classement des techniciens les mieux payés en Premier League. Sans surprise, Guardiola est premier avec 23 millions d'euros gagnés par an, Klopp suit de près avec un salaire de 19 millions d'euros. Le podium est complété par Antonio Conte et ses 17 millions annuels du côté de Tottenham.

Cependant, certaines surprises sont à noter. La quatrième place est occupée par Brendan Rodgers, l'entraîneur de Tielemans et Castagne à Leicester. Il gagne un peu moins de 12 millions d'euros, bien loin des 8,5 millions que touche Thomas Tuchel à Chelsea qui est également devancé par Arteta (presque 10 millions d'euros par an) et le duo Rangnick-Bielsa (9,5 millions d'euros).

Dans les dernières places, on retrouve Thomas Franck (Brentford) et Dean Smith (Norwich), qui, avec 1,7 million d'euros annuel, sont les moins bien payés de la ligue.