Anderlecht va-t-il se faire chiper le potentiel successeur de Zeno Debast ?

Zeno Debast va quitter le RSC Anderlecht au terme de cette saison, et le club bruxellois aura fort à faire pour le remplacer. L'une des cibles anderlechtoises est très convoitée.

Il y a quelques jours, nous vous parlions de l'intérêt d'Anderlecht pour Matte Smets. Le défenseur de 20 ans a explosé à Saint-Trond sous les ordres de Thorsten Fink.

Mais les Mauves ne sont pas les seuls sur le coup : Anderlecht a en effet la concurrence du Racing Genk, très intéressé par l'international U21.

La clause libératoire de Matte Smets serait de 2,25 millions d'euros, soit une somme très honnête pour le défenseur central estimé à 5 millions sur Transfermarkt. Mais le RSCA et Genk feraient mieux de ne pas traîner, car un troisième club se mêle aux débats.

Selon le Belang Van Limburg, c'est désormais l'Antwerp qui aurait posé son regard sur le Canari. Le Great Old serait disposé à débourser ces 2 millions d'euros sans sourciller et même, si nécessaire, à offrir plus pour persuader STVV avant la concurrence.

Reste à voir ce que Matte Smets, qui aura son mot à dire, privilégierait, mais un départ semble inévitable pour le jeune talent belge. Son profil correspondrait à l'approche de l'Antwerp pour la saison à venir, à savoir former des joueurs dont la plus-value peut être grande, probablement sous la houlette de Jonas De Roeck.