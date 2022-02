Le Bayern va changer sa politique et se tourne vers des jeunes joueurs

Le Bayern de Munich va changer de cap dans les prochaines années. La cause ? La crise financière dans le monde du football mais aussi l'explosion des salaires des meilleurs joueurs.

Le club du Bayern Munich semble en bonne santé, cependant le club allemand ne veut pas pour autant en profiter et veut changer sa façon de travailler afin de devenir un club "vendeur". Le club veut assurer son futur, et ne souhaite plus avoir des joueurs aux salaires astronomiques.

D’après Kicker, le club va donc se tourner vers des jeunes joueurs, entre 20 et 22 ans, qui pourront être revendus avec une plus-value financière. C’est dans cette optique que le Bayern se positionne sur le milieu de terrain de l’Ajax Ryan Gravenberch. Agé de 19 ans, titulaire indiscutable avec le champion des Pays-Bas, va certainement avoir plusieurs options, puisque son nom est déjà cité dans plusieurs grands clubs européens.

En ce qui concerne le Bayern, le quotidien allemand estime que dans le futur le noyau de l’équipe sera composé de 12-13 joueurs de classe mondiale plus plusieurs jeunes prometteurs.