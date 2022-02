Andriy Yarmolenko laissé au repos par West Ham United suite au conflit en Ukraine

L'international ukrainien est "très affecté" par la situation en Ukraine.

Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, West Ham United a annoncé via son entraîneur David Moyes en conférnce de presse que l'international ukrainien (106 caps) Andriy Yarmolenko (32 ans) serait laissé au repos ce week-end pour la réception de Wolverhampton ce dimanche (15h). "Je dois avouer qu'il n'est pas au mieux. J'ai eu une discussion avec lui à l'entraînement ce jeudi et il est bouleversé. Nous espérons que tout se passera au mieux pour lui et sa famille", a déclaré Moyes ce vendredi.

Andriy Yarmolenko a évolué en Ukraine jusqu'en 2017, portant les couleurs du Dynamo Kiev à 340 reprises et inscrivant 137 buts. Il avait ensuite rejoint le Borussia Dortmund en 2017, avant de signer à West Ham en 2018.