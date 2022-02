Karim Benzema permet au Real de l'emporter à Vallecano

Grâce à ce succès, le Real prend provisoirement neuf points d'avance sur Séville.

Face à un Rayo Vallecano qui restait sur une série de quatre rencontres consécutives sans connaître le goût de la victoire, le Real Madrid se devait de s'imposer afin de reprendre provisoirement neuf points d'avance sur Séville. En première période, Casemiro a inscrit un but annulé par le VAR pour une position de hors-jeu. Le Real pousse pour marquer mais n'y parvient pas, jusqu'à la 81e minute et le but de Karim Benzema, son 19e cette saison en Liga. Le Real reprend donc provisoirement neuf points d'avance sur Séville, qui reçoit le Betis demain.