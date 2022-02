Le Real consulterait Mbappé pour ses futurs transferts

Le Real Madrid, selon la presse espagnole, voudrait tellement Mbappé qu'il lui demanderait son autorisation pour la composition du reste de l'attaque.

Le Real Madrid rêve décidément en grand ! Il ne s'agit pas d'un secret, la Maison Blanche donne une priorité absolue au recrutement de l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé (23 ans, 33 matchs et 22 buts toutes compétitions cette saison), en fin de contrat en juin prochain. Ainsi, les Merengue ne feront aucun mouvement qui pourrait éventuellement refroidir l'intérêt de l'international français, toujours en contact avec le PSG pour une prolongation.

Et d'après les informations du quotidien madrilène Marca ce samedi, l'actuel leader de la Liga s'est ainsi assuré de l'accord du natif de Bondy concernant une potentielle arrivée du buteur du Borussia Dortmund Erling Håland (21 ans, 20 matchs et 23 buts toutes compétitions cette saison). Et de son côté, l'ancien Monégasque, plutôt à son avantage sur le côté gauche, se verrait bien évoluer avec le Norvégien, considéré comme un pur avant-centre. Une aubaine pour le Real, capable de réaliser les deux opérations dès cet été et donc prêt à se mêler à la lutte pour le prodige du BvB.