L'ancien arbitre Serge Gumienny donne son avis concernant le carton rouge Vadis Odjidja

Grâce à un but tardif de Tarik Tissoudali, La Gantoise s'est finalement imposée 0-1 au Standard de Liège lors de la 29ème journée de Jupiler Pro League. Mais il s'est passé tellement de choses avant...

La phase la plus controversée de Standard-Gand a peut-être été le carton rouge de Vadis Odjidja. Après un duel, il a atterri avec son pied sur la cheville d'un Tapsoba qui l'avait entraîné dans sa chute. L'arbitre Lardot a attendu le VAR pour lui donner le carton rouge.

🟥 | Vadis Odjidja krijgt rood na een tussenkomst van de VAR! 🧐 #STAGNT pic.twitter.com/7swdDOeCjA — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 27, 2022

L'ancien arbitre Serge Gumienny trouve également cela très sévère. "Cela ne semblait pas être une faute intentionnelle. Il suivait le jeu avec sa tête et n'a pas vu le pied de son adversaire", a-t-il déclaré dans Het Belang van Limburg. "Si cela avait été intentionnel, c'était un carton rouge foncé, mais je pense qu'il n'avait pas l'intention. Il n'y avait pas non plus beaucoup de puissance dans son erreur. Mais le VAR suppose que c'était intentionnel..."