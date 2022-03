Pep Guardiola rend hommage à Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa à Leeds United, c'est fini. Sur un siège éjectable depuis plusieurs semaines et des résultats assez inquiétants, El Loco n'aura pas survécu à la défaite de ce week-end face à Tottenham (4-0). La fin d'une aventure de près de 4 ans entre l'Argentin et les Peacocks, à qui il aura rendu ses lettres de noblesse.

Après l'annonce de son licenciement et de son remplacement par Jesse Marsch, de nombreux remerciements et hommages ont été exprimés à l'égard de l'ancien coach de l'OM. Pep Guardiola, qui a affronté plusieurs fois Bielsa ces dernières années sur les pelouses anglaises avec Manchester City, a tenu à saluer le travail qu'il a fourni à Leeds et l'empreinte qu'il aura laissée dans le club.

"Je suis vraiment désolé pour lui. Son héritage est là, dans la ville de Leeds et dans le club, et j'en suis sûr aussi avec les joueurs. Malheureusement en tant qu'entraîneurs nous sommes sujets aux résultats et dernièrement ils n'étaient pas bons. Mais durant ses quatre saisons, (son équipe) était spectaculaire à regarder. Je lui souhaite le meilleur", a-t-il déclaré.

