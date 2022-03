EA Sports exclut la Russie et les clubs russes de son jeu FIFA 22

Le monde s'est massivement retourné contre la Russie cette semaine, après que l'armée russe a envahi et attaqué l'Ukraine.

Les sanctions dans tous les domaines pleuvent sur la Russie, dont en football où, la FIFA et l'UEFA ont décidé d'exclure toutes les équipes russes, tant au niveau international qu'au niveau des clubs, de leurs compétitions.

Pas de Coupe du monde donc pour les Russes ni d'Europa League pour le Spartak Moscou. Désormais, les amateurs de FIFA 22 n'auront pas l'équipe nationale russe, ni ses clubs disponibles dans le jeu vidéo.

En effet, le développeur EA Sports a annoncé qu'il suivait la décision de la FIFA et de l'UEFA : "EA Sports est solidaire du peuple ukrainien et, comme tant d'autres voix dans le monde du football, appelle à la paix et à la fin de l'invasion de l'Ukraine", peut-on lire dans leur communiqué.

"En accord avec nos partenaires, la FIFA et l'UEFA, EA Sports a également entamé le processus de suppression de l'équipe nationale russe et de tous les clubs russes de tous ses produits. Nous envisageons également des changements similaires dans d'autres volets de nos jeux."