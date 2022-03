La Russie et la Turquie ont retiré leur candidature auprès de l'UEFA.

Selon les informations du Daily Mail, le Royaume-Uni et l'Irlande devraient accueillir l'Euro 2028. En effet, suite au retrait des candidatures de la Turquie, qui ne souhaite pas essuyer un troisième échec consécutif après ceux de l'édition 2016 (en France) et de l'édition 2024 (en Allemagne) et de la Russie suite à l'invasion de l'Ukraine, l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Ecosse et l'Irlande du Nord sont plus que jamais en pôle position pour accueillir l'édition 2028 du championnat d'Europe.

Sauf en cas d'accélération du processus de décision suite au manque de concurrence, le pays hôte de cette édition devrait être connu en septembre 2023. Les intéressés n'ont plus que quelques jours pour envoyer leur candidature, puisqu'elles seront fermées à partir du 23 mars prochain.