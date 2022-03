Gary Neville: "Aucun joueur de United ne serait titulaire à City"

L'ancien joueur des Red Devils imagine un derby à sens unique cette après-midi.

En fin d'après-midi, Manchester City accueille Manchester United dans un derby qui s'annonce, comme souvent, électrique. Manchester City se doit de reprendre six points d'avance sur Liverpool, tandis que Manchester United a l'occasion de prendre cinq points d'avance sur West Ham. Désormais consultant pour Sky Sports, Gary Neville, qui a pourtant disputé plus de 600 rencontres pour les Mancuniens, se veut très pessimiste sur les chances de son équipe de coeur. "Aucun joueur de Manchester United ne serait titulaire à City. Dias, Laporte, Cancelo et Walker sont tous meilleurs que les quatre arrières de United. Au milieu de terrain, vous avez Fernandinho et Rodri, de meilleurs contrôleurs que ceux de United. Bruno Fernandes est alors le seul qui pourrait revendiquer une place, mais à City, vous avez De Bruyne, Bernardo Silva, Mahrez et Sterling. Je ne peux tout simplement pas favoriser Bruno par rapport à De Bruyne et Silva pour le moment."