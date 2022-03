Saint-Etienne enfonce Metz et se donne de l'air en bas de classement

Les Verts remportent une rencontre capitale en vue du maintien.

Après un début de saison cataclysmique, l'AS Saint-Etienne remonte petit à petit la pente. Les Verts, qui avaient empoché dix points lors des cinq dernières rencontres avant la réception décisive de Metz cette après-midi, s'imposent 1-0. Le seul et unique but de la rencontre a été marqué par Denis Bouanga à la 52e minute de jeu. La rencontre a été fortement marquée par l'arbitrage, puisque le même Bouanga s'est vu refuser un but en première mi-temps, et le VAR a annulé un penalty à Metz en toute fin de rencontre. Grâce à ce succès, Saint-Etienne prend trois points d'avance sur Troyes, Metz et Bordeaux, qui occupent, à égalité, les trois dernières places du championnat.