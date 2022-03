Victoire importante pour Monaco à Marseille

Grâce à ce succès, Monaco revient à cinq points de la cinquième place de Strasbourg.

L'Olympique de Marseille devait s'imposer ce soir face à Monaco afin de ne pas céder sa seconde place à l'OGC Nice, qui s'est imposé hier soir face au Paris Saint-Germain (1-0). En début de rencontre, les Marseillais mettent la pression sur leur adversaire du jour et multiplient les possibilités, sans trouver le chemin des filets. En fin de seconde période, Monaco alerte pour la première fois la défense Marseille. Jean Lucas, trouvé en profondeur, trompe Jean Lucas, mais ce dernier est signalé hors-jeu. Le Monaco de Philippe Clément revient avec bien d'autres intentions en seconde période, et cela se concrétise à l'heure de jeu. Kevin Volland trouve le poteau droit de Pau Lopez, et Gelson Martins, esseulé au point de penalty, ouvre le score. La suite de la rencontre est disputée, voir décousue, mais les Marseillais ne parviendront jamais à revenir au score.

Monaco revient donc à la hauteur de Lyon à la huitième place, tandis que Marseille perd sa place de dauphin au profit de l'OGC Nice.