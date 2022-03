🎥 Koni De Winter fait son retour avec la Juventus U23 et marque d'entrée de jeu !

Koni De Winter s'est blessé à l'épaule en début d'année et faisait son retour ce week-end avec la Juventus U23.

Le défenseur central belge de 19 ans a fait son retour en Serie C avec la Juventus U23, face à Pro Sesto 1913 ; monté au jeu à la 85e, Koni De Winter s'est immédiatement mis en évidence puisqu'il a fait la différence quatre minutes plus tard, inscrivant le seul but du match.

De Winter a disputé deux rencontres cette saison avec la Juventus, en Champions League (dont une titularisation contre Malmö). En Serie A, il n'a pas encore eu l'occasion de faire ses débuts.