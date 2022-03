Eddie Howe nommé entraîneur du mois en Premier League

Newcastle revit totalement. Alors embourbé dans la zone de relégation en début d'année 2022, les Magpies sont depuis galvanisés et sont actuellement sur une série de 9 matchs sans défaite - la dernière remonte au 19 décembre contre Manchester City.

Ce mois de février, Newcastle l'a bouclé avec le même panache, gagnant 3 de leurs matchs (contre Everton, Aston Villa et Brentford) et concédant un partage (contre West Ham). Eddie Howe, entraîneur du club depuis le départ de son prédécesseur Steve Bruce suite au rachat du club, mérite bien son titre d'Entraîneur du Mois en Premier League.

3️⃣ Wins

1️⃣ Draw

👏 Undefeated in February



Eddie Howe is your @barclaysfooty Manager of the Month ⚫⚪#PLAwards pic.twitter.com/wr8rhSrCOI