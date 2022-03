Kylian Mbappé s'exprime après l'élimination en Ligue des champions

Le natif de Bondy est l'un des rares joueurs épargnés par les supporters du Paris Saint-Germain après la nouvelle déroute en Ligue des champions.

Kylian Mbappé a pris la parole au lendemain de la terrible défaite du PSG en Ligue des champions contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions.

"La Ligue des Champions était un grand objectif pour nous, mais nous avons échoué. La saison n’est pas terminée et quoi qu’il arrive nous resterons soudés et déterminés jusqu’au dernier match de la saison. Merci aux supporters qui nous soutiennent et qui ont fait le déplacement. ICI C’EST PARIS", a lâché le Français sur Instagram