Thibaut Courtois élu meilleur joueur du mois de février en Liga !

Le Diable Rouge a réalisé un très gros mois de février en réalisant notamment quatre clean sheets.

Thibaut Courtois a été récompensé du titre de meilleur joueur du mois de février en Liga. Le Diable Rouge est notamment élu pour avoir réalisé quatre clean sheets et pour avoir sauvé les siens plus d'une fois.

"Ses réflexes, sa capacité à jouer en retrait et son dévouement ont fait de lui un joueur clé de l’équipe madrilène. Il a réalisé quatre clean-sheets, le cinquième plus grand nombre d’arrêts cette saison et il est une des raisons pour lesquelles le Real Madrid est la deuxième meilleure défense du championnat", explique la Liga dans un communiqué pour justifier la récompense attribuée au Belge.

Courtois reçoit cette distinction pour la deuxième fois de sa carrière.