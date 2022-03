Mauricio Pochettino affecté : "Je ressens un certain mal-être"

Pointé du doigt après l'élimination du Paris Saint-Germain contre le Real Madrid (1-0, 1-3), en huitième de finale de la Ligue des Champions, le technicien argentin vit très certainement ses dernières semaines dans la capitale.

Présent en conférence de presse, Mauricio Pochettino s'est montré très affecté suite à cette déroute du PSG en Ligue des champions.

"Je ne me sens pas bien. Je ressens un certain mal-être. On a été très bien à la maison, on a fait 60 minutes là-bas où on a été supérieurs. On a regardé le match plusieurs fois. Je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas sifflé faute (sur Donnarumma). Tout s'est enchaîné. On n'a pas su gérer ces moments de difficulté. Je le vis mal, je ne me sens pas bien, j'ai de la rage. Je sais aussi qu'il y a une responsabilité à avoir, penser au championnat et gagner le titre. Ça ne veut pas dire que je ne me sens pas fort pour atteindre les prochains objectifs", a confié le coach du vice-champion de France avant la réception de Bordeaux ce dimanche.