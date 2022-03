Serie A : Milan et Saelemaekets poursuivent contre Empoli

Les Rossoneri s'imposent et mettent une petite pression sur l'Inter et Naples qui jouent ce dimanche.

La lutte pour le titre s'annonce excitante en Serie A. Ce samedi, l'AC Milan a assuré le minimum en s'imposant 1-0 contre Empoli grâce à un but de Kalulu. Avec cette victoire, les Rossoneri sont assurés de rester en tête à l'issue de cette 29e journée de championnat avec 63 unités.

Petite pression donc pour l'Inter et Naples qui jouent ce dimanche (respectivement contre le Torino et l'Hellas Vérone) qui doivent s'imposer pour ne pas voir l'AC s'éloigner. Côté belge, on notera qu'Alexis Saelemaekers à pris part aux 20 dernières minutes de jeu.