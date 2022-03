Ferran Torres régale, le Barça déroule

Emmené par ses recrues hivernales et par Ousmane Dembélé, le Barça n'a pas douté contre Osasuna.

Incapable de trouver l'ouverture contre Galatasaray, jeudi soir, en Europa League, les attaquants du Barça ont soigné leur confiance avant le match retour. Et en particulier Ferran Torres qui a mis le Barça sur le chemin de la victoire.

L'ancien Cityzen a inscrit le premier but sur penalty, avant de doubler la mise sur un service d'Ousmane Dembélé. Quelques minutes plus tard, Ousmane Dembélé a délivré son deuxième assist de la soirée, pour Pierre-Emerick Aubameyang. Et c'est Riqui Puig qui a clôturé les débats à la 75e minute de jeu.

Une large victoire (4-0) qui permet au Barça de monter sur le podium de la Liga, avec le même nombre de points que l'Atletico, quatrième, et 12 unités de retard sur le Real.