🎥 L'accueil hostile réservé par le Collectif Ultras Parisien

Le Collectif Ultras Parisien a préparé plusieurs mouvements de contestation cet après-midi pour la réception de Bordeaux. L'élimination face au Real Madrid ne passe pas, et les supporters l'ont fait savoir. Banderoles, chants et même boycott d'une partie de la rencontre, le CUP fait comprendre à tout un club que ce qu'il s'est passé cette semaine est inconcevable. Lors de l'annonce du onze parisien, chaque joueur a été hué sauf un: Kylian Mbappé.

Neymar & Lionel Messi are being booed & whistled at the Parc des Princes in the early minutes of PSG's match against Bordeaux.



The Virage Auteuil chant in Spanish, "Neymar, hijo de p*ya!"



English: "Neymar you son of a b*tch!" 😬#PSG #PSGFCGB #Ligue1pic.twitter.com/OirepXlfz2