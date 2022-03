Mile Svilar en route vers un grand club d'Italie

Le jeune gardien espère donner un nouvel élan à sa carrière.

Selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, Mile Svilar a trouvé un accord avec l'AS Roma. Le directeur général Tiago Pinto et l'entraîneur Jose Mourinho ont poussé fort pour son arrivée et ils ont réussi à convaincre le jeune gardien. Dans les dix prochains jours, Svilar passerait ses tests médicaux et après cela, il pourrait signer son contrat immédiatement.



Svilar, pour rappel, était considéré comme un énorme talent à son départ d'Anderlecht, où il a effectué toutes ses classes. Il a d'ailleurs rejoint l'équipe première à l'âge de seize ans. Cependant, le gardien s'est montré impatient et est parti à Benfica durant l'été 2017. Après quelques mois au Portugal, il a pu effectuer ses débuts en Ligue des Champions, mais l'explosion du jeune gardien n'a jamais eu lieu. Il n'a joué que 23 rencontres en cinq saisons, presque toutes au cours de ses deux premières années au sein du club Portugais.